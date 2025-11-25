Mäkihypyn kolminkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Stefan Kraft juhli tiistaina Falunissa maailmancupin osakilpailuvoittoa. Samalla Kraft ohitti kaikkien aikojen pistetilastossa kärkisijaa pitäneen Janne Ahosen.

Itävaltalainen Kraft voitti kilpailun 97,5 ja 96,5 metrin hypyillään, Slovenian Anze Lanisek oli toinen.

Kraftin oli yllettävä kauden ainoassa normaalimäen kilpailussa neljän parhaan joukkoon maailmancupin kaikkien aikojen pistetilaston ykköseksi noustakseen. Ahonen oli ehtinyt kerätä mittavalla urallaan 15 758 pistettä.

Kolminkertaisen maailmancupin kokonaiskilpailun ykkösen avausvoitto irtosi kauden kolmannesta henkilökohtaisesta kilpailusta. Hänen kaikkien aikojen pistetilastonsa kirjataan nyt muotoon 15 811.

Suomen Antti Aalto eteni toiselle kierrokselle ja oli lopputuloksissa 20:s. Hän on kolmen kilpailun jälkeen kokonaiskilpailussa sijalla 21.