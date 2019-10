RTE: Taas uusi Essexin rekkakuolemiin liittyvä pidätys – Irlannin poliisi nappasi etsintäkuulutetun Dublinin satamassa

Etsintäkuulutettu mies otettiin kiinni, kun hän saapui Dubliniin lautalla Ranskasta tänä aamuna. Hän on 20–30-vuotias ja kotoisin Pohjois-Irlannista. Poliisi haluaa kuulustella miestä, mutta RTE:n tiedossa ei ole, epäilläänkö häntä rikoksesta.

Kyseessä on jo viides tapaukseen liittyvä pidätys. Muut neljä on pidätetty Englannissa: rekan 25-vuotias kuljettaja, 48-vuotias mies sekä 38-vuotiaat mies ja nainen. Poliisi on kertonut, että kuski ja 48-vuotias mies ovat Pohjois-Irlannista ja 38-vuotiaat mies ja nainen ovat englantilaisia.