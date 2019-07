Röyhkeä koruvarkausilmiö on palannut kesäisille kaduille – "Kaikenlaisiin epäilyttäviin lähestymisyrityksiin kannattaa suhtautua vähintäänkin varauksella"

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tapauksia yhdistävän ulkomaalaisena turistina esiintynyt mies, joka on kysynyt ajo-ohjeita kadulla liikkuneilta ihmisiltä.

Kiitetään rihkamalla ja viedään aidot



– Samaan aikaan epäilty onkin avannut ja pyöritellyt uhrin aidon kaulakorun irti kaulasta ja napannut sen vaivihkaa mukaansa, rikoskomisario Mika Korhonen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.



– Kun he huomaavat jonkun liikkuvan kadulla esimerkiksi näyttävässä kaulakorussa, pyrkivät he harhauttamaan häntä niin, ettei uhri huomaisi, kun häneltä viedään hänen mukanaan olevat arvoesineet kuten arvokas kaulakoru.



Toinen harhautustaktiikka on kaupitella halpoja rihkamakoruja ja sovitella näitä kaulaan. Samalla katoavat petollisen myyntimiehen uhriksi joutuneen omat korut.