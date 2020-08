Halaavat koruvarkaat iskeneet Uudellamaalla – aito koru kaulalla vaihdettu vikkelästi rihkamaan

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on heinä-elokuun aikana tullut tietoon tapauksia, joissa tuntematon henkilö on lähestynyt viattomalta vaikuttavalla asialla, esimerkiksi kysymällä ajo-ohjeita.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että keskustelun päätteeksi kysyjä on halannut häntä neuvonutta ja anastanut samalla kultaisia koruja suoraan kaulalta. Muun muassa kaupan pysäköintialueella on tultu juttelemaan ja esittelemään kultakorua. Keskustelun päätteeksi korujen esittelijä on halannut ja samalla vaihtanut halattavan kaulassa olevan aidon kultakorun rihkamakoruun.

Helsingin poliisi ottanut epäiltyjä kiinni ja palauttanut koruja

Myös Helsingin poliisilla on tutkinnassa muutama samankaltainen tapaus. Niissä rikosten uhreja on lähestynyt yksi tai useampi henkilö, joka on puhunut paljon ja tarjonnut kaulalle korua. Korua kaulaan laittaessa uhrin kaulalta on lähtenyt hänen oma korunsa ja tilalle on ilmestynyt rihkamakoru.