Roxette Suomeen vuonna 2025 – hän on uusi solisti

– Esitämme tekemiäni Roxette-kappaleita, joita on valtava määrä kolmen vuosikymmenen ajalta. Roxette on yhtye, en ole perustamassa uutta duoa. Marie Fredriksson on korvaamaton. Olen onnekas, että löysin Roxetten laulajaksi upeaäänisen Lena Philipssonin, joka on myös loistava esiintyjä. Olen iloinen, että hän liittyy joukkoomme ja voimme yhdessä jatkaa Roxetten musiikkia ja perintöä, Gessle kertoi Pori Jazzin tiedotteessa.

Roxette perustettiin 1986 ja se nousi maailmanlaajuiseen suosioon 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla. Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat The Look, Listen to Your Heart, Joyride sekä It Must Have Been Love.