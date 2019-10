Rouvaseurueen hauskanpito roihautti yritysidean – Iida keksi 24-vuotiaana tavan auttaa yksinäisiä vanhuksia: "Se että on vanha ei tarkoita, että kiinnostus jotenkin lopahtaisi"

– Kahvilassa oli rouvaseurue, jotka kippistivät samppanjalla. Mietin, että ihanaa, että heillä on toisensa.

– Sitten tajusin, että on heitä, jotka ovat kotona ja jotka tarvitsisivat apua. Heitä ei näe missään, Kujanpää toteaa.

Vanhuksen omat kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon

Ilostu Oy:n on tarkoituksena on tarjota palveluja, jotka auttavat vanhuksia heidän normaalissa elämässään. Lisäksi halutaan tehdä asioita, jotka ilahduttavat heitä.

– Me olemme kaikki ihmisiä ja meillä on omat mielenkiinnonkohteemme. Se että on vanha ei tarkoita, että kiinnostus jotenkin lopahtaisi.