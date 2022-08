Rosanna Kulju tulistui ulkonäkönsä kommentoinnista: "Jos ei ole mitään hyvää sanottavaa niin pidä turpa kiinni"

View this post on Instagram

– Minun edelliseen kuvaani tuli taas sellasta tekstiä, että kyllä sitä miettii mihin tämä maailma on menossa. Kaikkea haukutaan ja arvostellaan, tämä on mennyt jo niin pitkälle, että julkisuuden henkilöiden lasten ulkonäköä ruoditaan. Tai jonkun korvia. Siis sairasta, Kulju kirjoittaa.

– Jos ei ole mitään hyvää sanottavaa niin pidä turpa kiinni. Eikö se sanonta mene niin? Tai no, ehkä se on et ole hiljaa eikä turpa kiinni mutta eipä takerruta yksityiskohtiin, Kulju kirjoittaa.