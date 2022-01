One more year! Toni Kohonen, 45, päättää pesäpallouransa uudessa seurassa

Ensi kausi on 45-vuotiaalle Kohoselle ennätyksellinen 29:s miesten pääsarjassa. Hänen nimissään on myös Superpesiksen runkosarjaottelujen maratontaulukon ykkössija 755 pelillä.

Kohonen on voittanut Superpesiksessä 20 SM-mitalia, joista 10 on mestaruuksia. Hänet on valittu kolme kertaa vuoden pesäpalloilijaksi sekä ennätykselliset 13 kertaa vuoden lukkariksi ja 23 kertaa Itä–Länsi-otteluun.