Romanssihuijauksia Lapissa: Ensin lähestytään, sitten kinutaan rahaa – pahimmillaan saatu 100 000 euron rikoshyötyä

Useassa tapauksessa ulkomaalainen sotilas on lähestynyt suomalaista naista romanttisessa mielessä. Yhteydenpidon edistyessä rakastunut mies on pyytänyt rahaa päästäkseen nettirakkaansa luo Suomeen. Rahaa saatuaan hänelle on tullut yllättäviä esteitä ja rahaa on tarvittu lisää.