Rocklegenda Sting Suomeen – esiintyy Tampereella

Stingin My Songs -konsertti on ylenpalttinen ja dynaaminen show, joka sisältää musiikkia tämän 17-kertaisen Grammy-voittajan koko uran varrelta. Mukana on sekä soolouran että The Policen rakastetuimmat kappaleet. Kriitikoiden ylistämä konsertti vie fanit musiikilliselle aikamatkalle, jota siivittää mm. biisit kuten

Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take, Roxanne ja Message In A Bottle. Konsertin Suomeen tuovat The Cherrytree Music Company ja Live Nation.



Kiertueella Stingiä säestää sähköinen rock-yhtye, johon kuuluvat Dominic Miller (kitara), Josh Freese (rummut), Rufus Miller (kitara), Kevon Webster (koskettimet), Shane Sager (huuliharppu) sekä Melissa Musique ja Gene Noble (taustalaulu). Konsertin erikoisvieraana esiintyy englantilainen laulaja-lauluntekijä Joe Sumner. Edellisen kerran Sting esiintyi Suomessa vuonna 2019.



My Songs -sooloalbuminsa keväällä 2019 julkaisseen Stingin seuraava studioalbumi The Bridge ilmestyy maailmanlaajuisesti 19.11.2021. Tuleva levy on kirjoitettu ja äänitetty koronapandemian aikana. Monipuolisella albumilla kuullaan Stingin mietteitä sekä henkilökohtaisista menetyksistä että poikkeuksellisesta sosiaalisesta ja poliittisesta kuohunnasta. Biiseissä kuullaan kaikuja miehen menestyksekkään uran eri vaiheista, ja kappaleet ovat saaneet inspiraatiota monista musiikin genreistä kuten rockista, jazzista, klassisesta musiikista ja folkista.