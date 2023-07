Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius palaa kilpakehään ensi viikolla Savonlinnassa, mutta iltapuhteesta Mika Mielosta vastaan ei odoteta vaikeaa. Ainakin, jos ammattinyrkkeilyn Euroopan mestareita Amin Asikaista ja Edis Tatlia on uskominen.

– Veikkaan, että siitä tulee aika helppo matsi Robertille. Luulen, että ottelun kesto riippuu vähän siitäkin, miten kauan Helenius haluaa olla kehässä. Mielosen tekniikassa on aika paljon aloittelijamaisia virheitä, joita Heleniuksen on helppo hyödyntää – varsinkin, kun hänellä on pituusylivoima, Tatli ennakoi tiedotteessa.