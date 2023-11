Robert Heleniuksen ja Sauerlandin riidasta karua uutta tietoa – tilanne lapsen iltapalapöydässä johti tappouhkaukseen

Helenius uhkasi tappaa Sauerlandin edustajat

– Hän ottaa vierestään jakkaran, nostaa sen ilmaan ja uhkaa lyödä. Johtoporras pakenee paikalta, valmentaja Wegner ja manageri [Hagen] Döring tulevat rauhoittamaan tilannetta. Robbe ilmoittaa pieksevänsä heistä jokaisen. Neuvottelujen aika on ohi, kirja kertoo.

imago sportfotodienst/ All Over Press

– Robbe lyö nyrkin täydellä voimalla pöytään ja sanoo tappavansa mulkerot, elleivät he poistu hänen kotoaan heti. Robbe itkee ja tärisee, hän ei ole koskaan ollut näin vihainen. ”Miten te orjakauppiaat nukutte yönne?” Kyrö kertoo kirjassa Heleniuksen raivonneen.

Kostiko Sauerland Chisora-ottelulla?

"Pahinta on, että syytetään syytöntä", Robert Helenius tilittää tuoretta dopingvyyhtiään.

– Vastaus on, että ottelun on myytävä itse itsensä. Markus miettii jo siinä vaiheessa, tekevätkö he tämän tahallaan. Onko tämä kosto? Kyrö kirjoittaa.