RKP ja KD avainasemassa tunnusteluissa – onko toisella liian suuret näkemyserot perussuomalaisten kanssa?

Käytännössä hallitustunnusteluissa on kysymys siitä, että Eduskunnan suurimmaksi puolueeksi noussut kokoomus valitsee hallituskumppanikseen joko Perussuomalaiset tai SDP:n. Kummassakin vaihtoehdossa hallitukseen tulee mukaan myös pienempiä puolueita, luultavimmin joko RKP tai kristillisdemokraatit tai kummatkin.

– Nämä ovat mitä suurimmassa määrin taloudellisia kysymyksiä ja kytkeytyvät mitä suurimmassa määrin kestävyysvajeen umpeenkuromiseen. Meillä on taloushaaste, iso kestävyysvaje, joka pitää kuroa umpeen. Sitä ei saa kurottua umpeen, jos emme huoledi siitä, että yrityksillä on työvoimaa ja hyvä EU-suhde. EU on myös meidän tärkein vientimarkkinamme, Adlercreutz sanoo.