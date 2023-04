Konkaritoimittaja ennustaa PS:n röyhkeiden ehtojen murenevan – "Miten hermo kestää, että lupaukset eivät toteudu?"

Politiikan toimittaja Riikka Uosukainen pitää tänään alkavien hallitusneuvottelujen lähtökohtaa poikkeuksellisena. Oikeastaan vain yksi puolue eli perussuomalaiset on ollut innokas lähtemään neuvotteluihin.

– Heidän kokemattomuutensa tällä johdolla ja kokoonpanolla on näkynyt myös (hallitus)tunnusteluvaiheessa. Riikka Purra on aika röyhkeästi ilmoittanut erilaisia ehtoja, jotka tietysti lukitsevat Säätytalolle menoa ja neuvottelutilannetta, Uosukainen sanoi Huomenta Suomessa torstaiaamuna.

– Ne ovat usein kansainvälisistä eurooppalaisista sopimuksista kiinni, miten niissä mennään eteenpäin. Mutta sitten on maahanmuuttokysymys, ja varmaan yksityiskohdissa esimerkiksi kotouttamisesta tullaan kiristämään erilaisia vaatimuksia perussuomalaisten takia, Uosukainen sanoo.

– Mutta esimerkiksi turvapaikkapolitiikka on sopimuksista kiinni, eivät he voi sitä liikuttaa. Ja hallituksessahan ei ole RKP:tä, jos siellä tapahtuisi jotain drastista, he eivät mene siihen mukaan, Uosukainen sanoo.