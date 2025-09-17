Rivitalo palaa Rovaniemen keskustan läheisyydessä Sipolantiellä.
Kyseessä oli kuuden asunnon rivitalo. Palo syttyi talon päätyhuoneistossa.
Paikalle saapui ensimmäisenä poliisipartio, joka tarkasti rivitalon muut asunnot ja evakuoi yhden henkilön. Muut asunnot olivat tyhjinä.
Pelastuslaitos kertoo, että sen saapuessa paikalle asunnossa oli voimakas palo, joka oli levinnyt rakennuksen yläpohjaan.
Palo ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitos kertoo jälkisammutuksen ja jälkiraivaustöiden olevan käynnissä.
Paikalla oli yhdeksän pelastustoimen yksikköä, ensihoito ja poliisi.
Juttua päivitetty 17.9.2025 kello 6.39: Jälkisammutus on käynnissä.