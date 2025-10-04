Torniossa kaksi asuntoa on tuhoutunut lähes kokonaan rivitalon tulipalossa viime yönä, kertoo Lapin pelastuslaitos.
Päivystävän palomestarin mukaan koko viidentoista asunnon rivitalo evakuoitiin asukkaista.
Kaksi asukasta toimitettiin palaneista asunnoista jatkohoitoon sairaalaan.
Lisäksi kaksi asuntoa kärsi merkittäviä savuvahinkoja, ja talon rakenteita piti purkaa sammutustöissä. Palo uhkasi levitä myös muihin huoneistoihin.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Päivystävän palomestarin mukaan palon epäillään aiheutuneen ihmisen toiminnasta.
Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 6.52.