Rita Niemi-Manninen ei pidä perhettään itsestäänselvyytenä – avautui somessa: "Ne monet uudet alut ja itkut"

– Tämä perhe, mikä minulla tänä päivänä on, on todella iso kiitoksen aihe. En pidä sekuntiakaan itsestäänselvyytenä. Ne monet uudet alut ja monet itkut. Muutamia kertoja istunut tyhjässä kämpässä ja miettinyt, että tästä taas rakennetaan uusi elämä. Ai jestas, minä hain. Ja siis itseänihän minä hain. 34-vuotiaana vasta aloin päästä käsiksi siihen, kuka olen, ja että yksin on rauha. Sitten tulikin tämä tyyppi ja alkoi meidän tarina, Aki Manninen, Niemi-Manninen kirjoitti.