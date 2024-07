Rita ja Aki Manninen saavat karvaista perheenlisäystä: "Meille tulee syksyllä uusi vauva"

View this post on Instagram

– Ollaan haettu hyvää kenneliä ja valioyksilöitä ja sellainen löytyi! Uusi pentu tulee Saksasta loistokennelistä ja on samaa rotua kuin Putsku. Sen vanhemmat ovat mustia väriltään, joten odotettavissa mustan värinen pikkupötkylä, Rita kirjoittaa.

– Ihana odotusaika on siis alkanut, toivotaan että kaikki menee hyvin loppuun saakka ja syksyllä meidän perheemme täydentyy.

Rita ja Aki Manninen elivät puolitoista kuukautta erossa toisistaan - tämä on tilanne nyt

Korvien typistäminen herättää huolta

Uusi pentu on rodultaan amerikanpitbullterrieri, kuten edeltäjänsäkin. Osalle someseuraajille Mannisten koirarotuvalinta aiheuttaa närää, koska rodun kasvattaja on julkaissut Instagramissa kuvia koristaan, joiden korvat on typistetty.