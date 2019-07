Rinne ja Merkel tapaavat tänään Berliinissä – esillä Suomen EU-puheenjohtajakauden painavat asiat

Etukäteen on kerrottu, että tapaamisessa käsitellään ajankohtaisia EU-asioita, jotka ovat myös Suomen puheenjohtajakauden asialistalla.

Suomen pöydällä on isoja asioita, vaikka puheenjohtajuus Euroopan unionin neuvostossa ajoittuukin vaalikausien taitteeseen. Saksan vetovastuu on vuoden päästä syksyllä. Etukäteen on arvioitu, että esimerkiksi tulevien vuosien budjetti saattaa valmistua vasta silloin.