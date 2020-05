Rikkaat saksalaiset uhkaavat näivettää Mallorcan, elleivät pääse takaisin lomakoteihinsa – aurinkokohteessa heräsi pelko: "Saaret eivät ole sijoittajien huvipuisto"

Vaatimuksia esittäneet saksalaiset ovat varoittaneet, että jos he eivät pääse kiinteistöjensä luokse, he saattavat harkita uudelleen saarelle tekemiään sijoituksia.

Mallorca on pitkään ollut yksi ulkomailla asuvien saksalaisten suosikkikohteista, ja saarta on jopa vitsikkäästi kuvailtu Saksan 17. osavaltioksi. Viime vuonna Mallorcalla vieraili noin 4,5 miljoonaa saksalaista.

Takeita paluusta ei ole, on vain toiveita

Espanjan hallitus ei vielä ole taipunut vaatimusten edessä, sillä se välttää liian vikkeliä liikkeitä. Koronaviruksen riepottelema maa on hiljalleen hellittänyt pandemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Välttääkseen mahdollisen toisen aallon Espanja on kuitenkin rajoittanut lento- ja meriliikenteen vain maan kansalaisille ja vakituisille asukkaille sekä tiettyjen ammattiryhmien edustajille.

Kaikkien ulkomailta tulevien on oltava kahden viikon karanteenissa. Karanteenimääräyksen odotetaan jatkuvan koko poikkeustilan loppuun saakka, ja hallitus on ilmoittanut hakevansa poikkeustilalle jatkoa kesäkuun loppupuolelle asti.

Paikallispoliitikon mielestä lapsetkin ymmärtävät paremmin

– Se, mikä on luksusfantasiaa sinulle, on koti monille lapsille, joiden on nyt pysyttävä sisällä mutta jotka, toisin kuin sinä, ymmärtävät, etteivät he juuri nyt voi mennä leikkikentälle, hän parjaa videolla.