Riistäytyvätkö koronaluvut käsistä vapun takia? Ruotsin tilanne on synkentynyt koko kevään ajan – joillakin alueilla tehohoitopaikat ovat jo loppuneet

Uppsalan yliopistollisen sairaalan ylilääkäri on huolissaan, että tartuntamäärät riistäytyvät käsistä vapun takia.

Viikonlopun jälkeen ruotsalaisten sairaaloiden tilanne on hälyttävä, sillä tehohoitopotilaiden määrä nousi vuoden ennätyslukemiin. Tällä hetkellä Ruotsissa on 410 henkilöä, jotka tarvitsevat akuuttia hoitoa koronaviruksen takia. Luku on vuoden korkein sitten tammikuun alun, jolloin tehohoidossa oli 390 henkilöä.