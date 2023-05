Riikka Purra hallitusneuvotteluista: "Meidän on mahdoton joustaa enää"

Purra painotti puoluevaltuuston puheessaan, että kyseessä on kompromissi, jonka myös RKP:n neuvottelijat ovat hyväksyneet eteenpäin vietäväksi. Purra sanoi, ettei mene tehtyjen kirjausten yksityiskohtiin, jotta RKP saisi neuvottelurauhan. Hän arvioi, että tilanne selviää lähituntien aikana. RKP:n eduskuntaryhmä on parhaillaan koolla puoluetoimistolla käsittelemässä tehtyjä kirjauksia.



Tiedotustilaisuudessa Purra toisti kantansa siitä, että hallitusneuvotteluissa ei voida edetä, ellei maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä päästä sopuun.



– Tämä on nyt se viimeinen kierros, Purra sanoi ja totesi, että neuvotteluille on jo annettu useamman kerran lisäaikaa.



Purran mukaan nyt saavutettu ratkaisu on kompromissi, josta perussuomalaisten on mahdoton joustaa enää enempää.



Hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajilla ei ole Purran mukaan tänään kokousta. Hän ei ottanut kantaa siihen, millä aikataululla hallitusneuvotteluissa voitaisiin päästä lopputulokseen.