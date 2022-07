Rihanna on nyt Yhdysvaltojen nuorin alle 40-vuotias miljardööri – pudotti Kim Kardashianin toiseksi

Poptähti Rihanna on nyt Yhdysvaltojen nuorin miljardööri, uutisoi New York Post .

34-vuotias poptähti nousi hiljattain Forbesin vuotuiselle listalle Amerikan rikkaimmista naisista jo kolmatta vuotta peräkkäin. Hän sijoittui sijalle 21 ja on näin ollen listan ainoa alle 40-vuotias miljardööri.

Rihannan jälkeen seuraavaksi nuorin listalla on Kim Kardashian , 41, jonka varallisuus on 1,8 miljardia dollaria.

Rihannan nettovarallisuus on nyt 1,4 miljardia dollaria, joka on vain osittain musiikkiuran ansiota. Poptähdellä on lukuisia muoti- ja kosmetiikka-alan yrityksiä.