Rihanna ilmestyi poikkeuksellisesti lastensa kanssa oikeuteen tukemaan puolisoaan Asap Rockya

Artisti Rihanna toi poikkeuksellisesti lapsensa oikeuteen ja osoitti tukensa kumppanilleen räppäri Asap Rockylle ja lastensa isälle.

Artisti Rihanna, 36, ja hänen poikansa RZA, 2 ja Riot, 1, saapuivat poikkeuksellisesti oikeuteen 13. helmikuuta Los Angelesissa tukemaan räppäri Asap Rockya, 36, eli Rakim Athelaston Mayersia, tämän aseoikeudenkäynnissä.

Rihanna käveli sisään syyttäjän avauspuheenvuoron aikana. Hän oli lapsineen vanhemman naisen seurassa.

Tauon aikana Rihanna ja Asap Rocky kävelivät yhdessä käytävälle ja pitelivät yhdessä poikiaan. Tauon lopuksi Rihannan kuultiin kehottavan poikiaan toivottamaan isälleen onnea, ja Asap Rocky antoi Rihannalle ja lapsilleen suukot. Sitten hän poistui takaoven kautta.

Asap Rocky ja Rihanna poistumassa tauolla oikeustaloltaCopyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Rihanna vanhemman poikansa RZA:n kanssa oikeustalon edustallaCopyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Tämän jälkeen Rihanna palasi oikeussaliin ilman lapsiaan.

Rihanna tuki puolisoaan myös aiemman oikeudenkäynnin aikana, kun hän saapui oikeuteen 29. tammikuuta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun heidän lapsensa liittyivät heidän seuraansa oikeudenkäynnissä.

Asap Rockya syytetään siitä, että hän ampui puoliautomaattisella käsiaseella entistä ystäväänsä Asap Relliä, eli Terell Ephronia, marraskuussa 2021. He kävivät tiettävästi ”kiihkeää keskustelua”, kun välikohtaus tapahtui, ja Rockyn väitetään ampuneen Relliä kahdesti, syyttäjät kertovat.

Rocky pidätettiin Los Angelesin lentokentällä huhtikuussa 2022 välikohtauksen vuoksi, mutta hänet vapautettiin takuita vastaan pian sen jälkeen. Tämän jälkeen Relli nosti siviilikanteen Rockya vastaan elokuussa 2022. Peoplen saamien asiakirjojen mukaan hän vetosi pahoinpitelyyn ja henkiseen kärsimykseen. Rocky kiisti syytökset.

Kun Asap Rocky oli tammikuussa 2024 hylännyt tunnustussopimuksen, joka koski pahoinpitelyä, tuomari päätti, että oli riittävästi todisteita oikeudenkäynnin käymiseksi.

Oikeudenkäynnin avauspuheenvuorot alkoivat 24. tammikuuta. Jos Rocky todetaan syylliseksi, häntä uhkaa jopa 24 vuoden vankeusrangaistus.

Lähde: People