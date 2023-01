Rick Astley aloitti oikeustaistelun – väittää räppärin jäljitelleen Never Gonna Give You Up -kappaleen lauluosuutta

Never Gonna Give You Up -hitistään tunnettu Rick Astley on keskellä oikeusprosessia. TMZ kertoo laulajan aloittaneen prosessin plagiointisyytöksien vuoksi räppäri Yung Gravya vastaan.

Vuonna 1987 julkaistu Never Gonna Give You Up on Astleyn suurin hitti. Kappaletta on katsottu Youtubessa yli 1,3 miljardia kertaa. Gravyn Betty on niin ikään ollut Gravyn menestynein kappale tähän mennessä. Kappale on saavuttanut kultaa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.