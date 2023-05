Ed Sheeran voitti tekijänoikeusjutun kappaleestaan

Artisti Ed Sheeran on voittanut tekijänoikeusrikkomusoikeudenkäynnin, joka koski hänen vuoden 2014 Thinking Out Loud -kappalettaan. Syytteen mukaan Sheeran olisi ottanut elementtejä omaan kappaleeseensa Martin Gayen vuoden 1973 kappaleesta Let’s Get It On.

Manhattanin tuomaristo totesi, ettei muusikko ole syyllistynyt tahalliseen tekijänoikeusrikkomukseen. Tuomaristo teki päätöksensä noin kolmen tunnin harkinnan jälkeen.

Sheeran muun muassa näytti oikeudessa kitaraa soittamalla, miten yleisiä hänen kappaleessaan esiintyvät neljä sointua ovat.

Tuomion lukemisen jälkeen Sheeran halasi asianajajiaan. Oikeudenkäynnin jälkeen Sheeran soitti kitaraa ja lauloi tuomioistuimessa.

Let’s get it on -kappaleen edesmenneen kirjoittajan Ed Townsendin perhe syytti Sheerania kappaleen nuottien kopioimisesta.

Sheeranilta vaadittiin 100 miljoonan dollarin, eli noin 91 miljoonan euron, korvauksia.

Kyseinen oikeudenkäynti ei ole ensimmäinen, jossa Sheeranilta on vaadittu korvauksia. Viime vuonna hän voitti kappalettaan Shape of You vastaan nostetun plagiointioikeudenkäynnin. Syytteen mukaan hän olisi kopioinut Sami Chokrin ja Ross O'Donoghuen kirjoittamaa kappaletta Oh Why.

Tuomari kuitenkin päätti, ettei laulaja ollut tahallisesti, eikä alitajuisesti kopioinut Oh Why -kappaletta kirjoittaessaan Shape of You -kappalettaan. Sheeranille myönnettiin yli miljoona dollaria oikeudenkäyntikuluja huhtikuussa 2022.

Sheeran on naimisissa Cherry Seabornin, 30, kanssa, ja heillä on kaksi tytärtä: vuonna 2020 syntynyt Lyra ja vuonna 2022 syntynyt Jupiter.