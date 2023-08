Renny Harlinin esikoispoika Luukas täytti 26 vuotta – onnittelukuva kerää ihasteluja: "Isänsä näköinen poika"

View this post on Instagram

– Kyllä on niin isänsä näköinen poika. Paljon onnea Lukas.

Luukaksen äiti on Tiffany Browne , joka oli aikoinaan Harlinin assistentti. Kaksikko ei koskaan seurustellut, mutta lopulta assistentti tuli raskaaksi yhden yön suhteen jälkeen.

Harlin on nykyään naimisissa Johanna Harlinin kanssa ja heillä on vuoden vanha tytär Coco. Parilla on koti Miamissa, mutta työt vievät perhettä ympäri maailmaa.