Reino Nordin muuttaa perheensä kanssa Espanjaan ensi viikolla – tästä muuttoidea sai alkunsa: "Me olemme kolme lasta…"

Laulaja Reino Nordinilta ilmestyi tänään uusi kappale Kääntöpuoli, joka on ensimmäinen single tulevalta albumilta. Uutisaamussa vieraillut Nordin kertoi, että uutta kappaletta on tehty pitkään.

– Halusin rakentaa kerrankin sellaisen pidemmän kokonaisuuden, joka kantaa kivemmin ja sitten kun musaa tulee, niin mennään koko paletilla ja kunnolla, paremmin kuin koskaan aiemmin. Halusin tehdä rauhassa ja huolellisesti valmiiksi asti. Nyt se vihdoin on valmis, Nordin kertoi.

Nordinilla ja hänen vaimollaan Maria Nordinilla on edessään iso muutos, sillä he muuttavat ensi viikolla Espanjaan lastensa kanssa ja paluulippuja perheellä ei ole. Parilla on neljä yhteistä lasta, joista nuorimmainen syntyi viime kesänä.