Rehn: "Mitalisijoista kisataan" – Halla-aho tähtäimessä

Keskustan ja valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn on kisassa neljäntenä.



Kello 20:n ääntenlaskentatilanteessa neljänneksi eniten ääniä saanut valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas Olli Rehn sanoi vaalivalvojaisissa, että kolmantena oleva Jussi Halla-aho (ps.) on vielä kirittävissä ohi.



Rehn oli saanut äänistä 15,6 prosenttia, kun runsaat 66 prosenttia äänistä oli laskettu. Halla-aho oli Rehniä runsaan prosenttiyksikön edellä.



– Mitalisijoista kisataan, Rehn sanoi.



– Luotan siihen, että vaalipäivänä on tullut hyvin ääniä. Mihin se riittää, se jää nähtäväksi.



Rehn ei ottanut kantaa siihen, miten keskustan kannattajien ennakkoäänestystaipuvaisuus voisi vaikuttaa lopulliseen äänisaaliiseen.



Rehn näkee, että hänen kampanjansa on ollut nousujohtoinen.



Ääntenlaskennassa kärjessä on kokoomuksen Alexander Stubb ja toisena vihreiden tukema Pekka Haavisto.