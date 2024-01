Li Andersson: Nostin vasemmistoliitolle tärkeitä aiheita

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Li Andersson kommentoi iltakahdeksan jälkeen, että toistaiseksi on mahdotonta sanoa, kuka ehdokas on presidentinvaalissa vasemmiston ykkönen.



Kun äänistä oli laskettu runsaat 66 prosenttia, Li Andersson oli saanut niistä reilut viisi prosenttia.



Anderssonin mukaan kampanjassa on keskitytty nostamaan esiin aiheita, jotka ovat vasemmistoliiton kannattajille tärkeitä. Andersson kokee nostaneensa tiettyjä esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia esiin varsin yksin.