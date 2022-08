Reeta Hämäläisen kartanluku ihastuttaa Suomen MM-rallissa – C Moren Jari Ketomaa avaa erottuvan tyylin isoa hyötysuhdetta

WRC2-luokassa ajavan Emil Lindholmin viereltä löytyy kartturi, joka on kerännyt kovasti kehuja Suomen MM-rallin aikana. Reeta Hämäläisen erottuva ja elävöityvä tyyli on ihastuttanut rallikansaa. C Moren asiantuntija Jari Ketomaa avaa sitä, miksi erinäköisillä äänenpainotuksilla on niin suuri merkitys pätkillä ajettaessa. Video aiheesta näkyy jutun yläreunasta.