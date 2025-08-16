Redrama nousi suurlavalle lämmittelemään 50 Centiä – toistamiseen: "Aivan valtava juttu"

Redraman ja 50 Centin polut eivät kohdanneet Tallinnassa, vaikka he jakoivat saman illan aikana esiintymislavan.

Räppäri Redrama, oikelta nimeltään Lasse Mellberg, toimi hiljattain yhdysvaltalaisräppäri 50 Centin lämmittelijänä tämän konsertoidessa Tallinnan Laululavalla.

Redrama vieraili Huomenta Suomessa lauantaina 16. elokuuta ja kertoi kokemuksen olleen hänelle hieno. Kyseessä ei kuitenkaan ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun Redrama on lämmitellyt kansainvälisiä räpin suurnimiä.

– Varsinkin silloin, kun Helsingin Nosturissa oli paljon, esimerkiksi Wu-Tang Clan, Method Mad, Ice Cube. Ollaan lämpätty Snoop Doggia ja kaikkia, mutta siitä on niin pitkä aika. Kyllä se oli valtavan iso juttu, että en halua koskaan tulla siihen, että tuollainen ei tuntuisi missään. Tottakai se oli minulle aivan valtava juttu.

Räppäri kertoi, ettei tämä ollut myöskään ensimmäinen kerta 50 Centin lämppärinä. Redramalla on kokemusta samasta asiasta jo vuosituhannen alusta vuodelta 2001, jolloin hän lämmitteli 50 Centiä norjalaisten räppäriystäviensä kanssa Oslossa areenakeikalla.

– Jouduin googlaamaan sen itsekin. Tässä on mennyt hetki, ja nyt pääsi sitten taas.

Artistit eivät päässeet Tallinnan Laululavan keikan yhteydessä tapaamaan toisiaan. Se ei olisi Redraman mukaan ollut mahdollista edes vahingossa, sillä kellään ulkopuolisella ei ollut 50 Centin luo asiaa.

Aiemmin urallaan Redrama on tosin päätynyt tapaamaan useita maailmantähtiä, ja kohtaamiset ovat olleet hyvin rentojakin. Esimerkkeinä hän mainitsee ainakin vuonna 2013 Suomessa konsertoineen Pinkin sekä Backstreet Boys -yhtyeen, joka on vieraillut Suomessa useaan otteeseen.

– Ne on olleet ihan, että ovat tulleet ihan verkkareissa siellä moikkaamaan. Uskon, että kaikki tekevät vähän niinkuin tekevät.