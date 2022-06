Red Bullilla sivurooliin jätetty F1-kuski valmis nostamaan kytkintä: "En halua otsikoita"

Gasly on joutunut käymään läpi kovan koulun menetettyään vain puolen kauden jälkeen paikkansa Red Bullin emotallissa vuonna 2019. Loistavat otteet kakkostiimi AlphaTaurilla eivät kuitenkaan ole riittäneet paluuseen.

– Heidän aikeensa ovat aika selvät: he haluavat pitää minut, Gasly kertoi Grandprix.com-sivuston mukaan.

– Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä on tähän asti sanottu. Käynnissä on keskusteluita, joissa yritämme saada selville kaikkien osapuolten halut, hän kommentoi tilanteestaan.

Gasly on joutunut useammankin kerran urallaan Red Bullin kuskipolitiikasta päättävän Helmut Markon hampaisiin. Jatko organisaatiossa kiinnostaa, mutta mikään ei häntä pidättele katsomasta muuallekaan.

– Olen valmis siirtymään korkeammalle tasolle, mutta vasta, kun on konkreettisempia asioita, voi sanoa enemmän.

– Käymme keskusteluita Helmut Markon kanssa. Täytyy ymmärtää, mikä on parhaaksi meille kaikille. Meillä on erittäin hyvät välit. He ovat tunteneet minut lapsuudestani asti, Gasly vakuutti.