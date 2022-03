Red Bull vahvistaa: Max Verstappenille järisyttävä jatkosopimus

Verstappenilla ja Red Bullilla oli jo valmiiksi kauden 2023 loppuun ulottuva sopimus. Nyt sille tehtiin jatkoa, jonka nojalla Verstappen on Red Bullin mies aina kauden 2028 loppuun.

Seitsemän kauden mittainen sitoutuminen on F1:n mittapuulla täysin poikkeuksellista, monien arvioiden mukaan jopa ennennäkemätöntä.

Hollantilais- ja brittimediassa esillä olleiden arvioiden mukaan Verstappenin tuoreen jatkosopimuksen arvo on lähemmäs 50 miljoonaa euroa kautta kohden. Koko viisivuotisen sopimuksen arvo on näin ollen reilusti yli 200 miljoonaa euroa.

– Nautin ollessani osa tätä tallia, joten tämä oli helppo päätös. Rakastan tiimiäni, ja viime vuosi oli kerrassaan uskomaton. Tavoitteemme on alusta asti ollut maailmanmestaruuden voittaminen yhdessä, ja olemme nyt saavuttaneet sen. Tarkoituksena on pitää numero yksi autossa pitkään, Verstappen kommentoi jatkosopimustaan.

– Lyhyen tähtäimen tavoitteemme on puolustaa maailmanmestaruutta, mutta tämä sopimus osoittaa, että Max on osa tallin pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Halusimme varmistaa, että meillä on paras mahdollinen kuljettaja autossa, kun moottoriosastomme tekee kaudelle 2026 uuden sukupolven voimayksikköä, tallipäällikkö Chirstian Horner sanoo tallin tiedotteessa.