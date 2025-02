Reality-tähti jakoi rajun kuvan leikkausarvestaan: "Varatkaa aika ihotarkastuksiin"

Tv-persoona Teddi Mellencamp jakoi Maailman syöpäpäivänä kuvan selästään, josta on poistettu 17 eri melanoomakohtaa.

The Real Housewives of Beverly Hills -reality-sarjan tähti Teddi Mellencamp, 43, jakoi Maailman syöpäpäivänä 4. helmikuuta Instagramissa rajun kuvan selässään olevasta arvesta. Hän on poistattanut monen vuoden aikana 17 eri melanoomakohtaa.

– On Maailman syöpäpäivä, joten haluan muistuttaa teitä siitä, että varatkaa aika ihotarkastuksiin, Mellencamp kirjoitti.

Kaikki syövästä -sivuston mukaan melonooma on länsimaiden nopeimmin yleistyvä syöpä. Valtaosa melanoomista näkyy iholla, ja 20–30 prosenttia saa alkunsa olemassa olevasta luomesta. Useimmiten melanooma syntyy kuitenkin uutena luomena tai ihomuutoksena aiemmin terveelle iholle.

Mellencamp kertoi äskettäin syöpämatkastaan The Skinny Confidential Him & Her -podcastissa.

Podcastissa Mellencamp kertoi, että hänellä oli ollut ”jättimäinen laikku” olkapäänsä takaosassa syntymästään asti ja sitten hänelle alkoi tulla muita merkkejä selkään. Hän ei kuitenkaan ottanut niitä aluksi vakavasti.

Viimeisen kolmen vuoden aikana hänelle on kuitenkin tehty yli 20 leikkausta.

Mellencamp on dokumentoinut syöpämatkaansa sosiaalisessa mediassa. Hän on jakanut saman kuvan isosta arvestaan myös joulukuussa 2023. Tuolloin hänellä oli diagnosoitu 13. melanooma. Vuonna 2022 hänelle kerrottiin, että hänellä on 2. asteen melanooma.

Joulukuussa 2024 hän jakoi hyviä uutisia siitä, ettei hänen enää tarvinnut käydä enää antamassa toista koepalaa.

