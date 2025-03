Tosi-tv-tähti Brandi Glanvillen kasvoissa alkoi tapahtua outouksia – pyytää nyt apua

Tosi-tv-tähden kasvot muuttuivat oudosti.

The Real Housewives of Beverly -sarjasta julkisuuteen noussut kohukaunotar Brandi Glanville on joutunut kohtaamaan rajuja terveysongelmia viimeisen kahden vuoden aikana.

Tähti julkaisi viime joulukuussa Instagramissa kuvia täysin muuttuneista kasvoistaan. Tähden posken ympärille oli tullut isoja kuoppia.

Glanville epäili itse kasvojen muutoksien johtuneen aiemmista kauneustoimenpiteistä, mitä hänelle oli tehty vuosien saatossa. Tosi-tv-julkkis on sittemmin käynyt usealla eri lääkärin vastaanotolla tutkituttamassa tilannettaan. Hänellä on epäilty myös mahdollista loistartuntaa.

Hän on dokumentoinut tilannettaan vuodesta 2023 alkaen erilaisten hoitojen alettua. Hän myös kertoi aiemmin olleensa hieman paremmassa kunnossa saatuaan antibioottia ja sienihoitoa, mutta hänellä ei ollut omien sanojensa mukaan varaa ylläpitää hoitoja.

Nyt hän päivitti kuulumisiaan viestipalvelu X:ssa. Glanville kertoo maistavansa öljyn makua suussa.

– Minulla on kipeitä kyhmyjä leuan luun alueella ja kaulan puolella, sekä kaulan takaosassa. Minulla on vilunväristyksiä ja jatkuvasti öljyn makuista valumista kasvoilta suuhun. Se on hapanta ja syö hampaitani. Kaikki pään ja kaulan imusolmukkeet ovat turvonneet.

– Kaikki lääkärit sanovat, että olen kunnossa. Auta minua, tähti kirjoittaa

