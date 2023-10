Real Madrid -tähden hevosen potku ratkaisi Napolissa – Arsenal suistui odottamattomaan tappioon

Jalkapallon Mestarien liigakauden alku on antanut Manchester Unitedin hollantilaisvalmentajalle Erik ten Hagille mietittävää. ManU on hävinnyt A-lohkossa kauden molemmat ottelunsa, kun turkkilainen Galatasaray poistui tiistaina Old Trafford -stadionilta voittajana maalein 3–2.