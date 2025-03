"Räyhäkkäästi livenä, päheessä ulkoasussa" – ikoninen discokuningatar Eini nousee Tavastian lavalle

Eini julkaisi debyyttinsä Yes sir, alkaa polttaa ollessaan vain 17-vuotias. Lähes puoli vuosisataa uraa taukoamatta tehneen artistin vauhti ei ole hidastumassa, vaan 16. albumi on valmis ja toukokuussa Eini nousee Tavastian lavalle.

Vanhat iskelmäkonkarit ovat pikku hiljaa valtaamassa tavoitellun Tavastian lavan. Esimerkiksi Kake Randelinin keikka 5.maaliskuuta oli loppuunmyyty jo kuukausia ennen. Myös Eini odottaa toukokuun keikkaa, mutta ei turhaan jännitä.

– Viimeisen puolen vuoden aikana lähes kaikki keikkani ovat olleet loppuunmyytyjä ja olen saanut esiintyä täysille yleisöille! Vaikka Suomi on kierretty useaan otteeseen Tavastian lavalle nouseminen merkitsee minulle paljon. Koen sen kunnianosoituksena ja samalla saavutuksena uraani kohtaan.

– Viimeisen vuoden aikana fanikunta on laajentunut hurjasti. Keikoilla näkyy kaiken ikäisten ja tyylisten ihmisten kirjo mikä on ihanaa! Keski-ikä on selkeästi nuorentunut nuorten diggareiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

– Ei minua kyllä yhtään jännitä. Kaikki hoituu hyvin, kertoo Eini MTV:lle.

Discokuningatar Eini nousee Tavastian lavalle.Jirina Alanko

Muuttuuko disco-Eini rock-Einiksi?

Einiä ei turhaan kutsuta discokuningattareksi.

– Musiikillinen genre on popin, diskon ja iskelmän yhdistelmää, mutta kaiken pohjalla on disco! Tyylini on ollut livenä jo todella pitkään yhdistettyä diskoa/rokkia. Esiinnyn upean bändini kanssa ja kappaleet soitetaan livenä todella räyhäkkäästi, ja ulkoasu on aika pähee, lupaa Eini.

Uudistuminen on pitkän linjan artisteille tärkeää. Eini on tavallaan tehnyt uuden tulemisen, vaikka ei ole areenoilta koskaan poistunutkaan. Uusimman albumin ensimmäinen Mun vuosi -single toi Einille uran ensimmäisen Emma-gaala ehdokkuuden.

– Mun Vuosi -albumi on urani 16. albumi ja olen siitä äärettömän ylpeä. Voin jopa sanoa sen olevan tähänastisen urani parhain. Kokonaisuus syntyi Suomen taitavimpien musiikintekijöiden ja kirjoittajien kanssa ja tottakai sain vaikuttaa kokonaisuuteen niin tekstien, kappalevalintojen sekä ulkoasun puolelta. Minulla on loistava tiimi ja luotan heidän tapaan työskennellä sekä tietysti hyvään makuun! Yhteistyö kantaa nyt hedelmää, kertoo Eini MTV:n haastattelussa.

Jirina Alanko

Yes sir, alkaa polttaa!

Jo 1980-luvulla Eini oli kovassa nosteessa, hän pääsi mukaan myös 1984 ensi-iltansa saaneeseen Uuno Turhapuro armeijan leivissä -elokuvaan, joka oli elokuvateattereissa 1980-luvun katsotuin kotimainen elokuva ja Turhapuro-sarjan kautta aikain katsotuin elokuva. Eini esitti elokuvassa pätkiä kappaleesta Kesä ja yö, joka julkaistiin vuonna 1984 laulajan Kellot käy -singlen b-puolena.

– Urallani on ollut monia tärkeitä hetkiä. On vaikea sanoa yhtä. Viime vuosi on tuonut niin paljon kokemuksia mistä olen voinut vaan unelmoida kuten osallistuminen Vain Elämää kaudelle sekä mukana oleminen Suomen suurimmassa musiikkishowssa UMK:n väliaikanumerossa.

– Tiedän että lisää upeita kokemuksia ja haaveita toteutettavaksi on kuitenkin vielä edessäpäin! Haluan kuitenkin nostaa yhdeksi myös Jonas Olssonin löytymisen minun tuottajaksi ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi tämän hetkiseen menestymiseen. Eka hitti on se tärkein eli Yes sir, alkaa polttaa! Edelleen kova lega!

Pellon maanviljelijäperheestä lähtöisin olevalla Einillä on kohta 50 vuotta uraa takana.

– Voimaa ammennan tavallisesta arjesta ja terveellisestä elämästä. Perheestä ja ystävistä. Mutta myös yleisöstä, joka on mun toinen perhe.

Cocktail -musiikkivideo saa ensinäyttönsä MTV:n nettisivuilla sekä Katsomossa pe 21.3. klo 08:00 lähtien. Musiikkivideo julkaistaan lauantaina klo 11:00. Eini tulee Huomenta Suomen vieraaksi lauantaina 22.3. klo 10.48.