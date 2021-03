Ravintoloissa tanssi ja karaoke on nyt kielletty – "Ravitsemisliikkeen on huolehdittava, että asiakkaat eivät liiku sieltä istumapaikaltaan"

– Ravitsemisliikkeen on huolehdittava, että asiakkaat eivät liiku sieltä istumapaikaltaan. Se on se pääsääntö. Sitten on kirjoitettu neljä poikkeusta: ensimmäinen on se, että asiakkaat saavat kulkea paikoilleen, kun he saapuvat. Toinen poikkeus: kun he lähtevät. Kolmas poikkeus: kun he menevät esimerkiksi mahdolliseen tupakkakoppiin tai saniteettitiloihin. Neljäs poikkeus: kun he hakevat ruokaa tai juomaa esimerkiksi baaritiskiltä tai buffet-pöydästä, Tuominen kertoo.