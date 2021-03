Ravintolat tuskin avautuvat sulun jälkeen normaalisti – esitys rajoituksista eduskuntaan huomenna

Lisätiukennuksia on STT:n tietojen mukaan tulossa sekä aikoihin että asiakasmäärään alueilla, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määritellyt tasolla 2 oleviksi. Laki olisi voimassa kesäkuun loppuun asti. Asia on poliittisesti jo käsitelty.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo pitkään valmisteltu näihin lisäkiristyksiä. Valomerkkiä on kaavailtu valmistelussa jo ennen kello 19:ää annettavaksi, mutta tämä on saattanut muuttua. Myös lisäkiristyksissä on tiettävästi lähdetty siitä, että ruokaravintoloiden rajoitukset olisivat lievempiä kuin alkoholin anniskeluun keskittyvillä ravintoloilla.