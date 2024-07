Ravintola Härmän Häjyn hurja historia: Henkirikos ja tontille tullut Viron mafia, kertoo ex-omistaja – "Pidin konepistoolia sängyn alla"

Ravintolassa sattui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ampumavälikohtaus, jossa loukkaantui viisi ihmistä. Kolmella heistä on poliisin mukaan vakavia vammoja.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ravintolassa on ammuttu useita laukauksia useampien eri henkilöiden toimesta ja useat ravintolassa olleet ovat joutuneet vaaraan. Osa loukkaantuneista on sivullisia, paikalla olleita henkilöitä.

Korwenkoski kertoo, että poliisi oli todennut pystyvänsä puuttumaan vasta, kun jotain on sattunut.

Konepistooli sängyn alla

"Nimi veti paikalle rikollisia"

Ravintolassa on ammuskeltu ennen eilistä jo aikaisemminkin. Jouluaattona vuonna 2006 Härmän Häjyn edustalla ammuttiin henkilö. Tuomittu ampui uhria käsiaseella ensin vatsaan ja sen jälkeen kolme kertaa jalkoihin. Ampumisen jälkeen mies vielä potkaisi maassa makaavaa uhria päähän. Seinäjoen käräjäoikeus tuomitsi ampujan 12 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi vankilaan taposta.

Reilu sadan neliömetrin kokoisessa ravintolassa on noin 58 asiakaspaikkaa. Lisäksi kesäaikaan terassille mahtuu 20 ihmistä. Sisustuksessa on elementtejä vanhalta ajalta, kuten pölkky, jossa on kehotus jättää puukko siihen.