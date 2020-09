Rautamalmia etsinyt jättiyhtiö räjäytti 46 000 vuotta vanhan aboriginaalien alueen Australiassa – toimitusjohtaja joutui eroamaan

Tuhotyö on herättänyt Australiassa laajaa ärtymystä. Myös yhtiön sijoittajat ovat kritisoineet ratkaisua.

Juukan Gorgen luola-alue maan länsiosan syrjäisessä Pilbarassa on yksi vanhimpia tunnettuja Australian alkuperäiskansojen asuinsijoja ja aboriginaaleille pyhä alue.

Alueelta löytyi muinaisia luutyökaluja

– Toivoaksemme tämä on vahva viesti koko kaivosalalle: teidän täytyy astua 2000-luvulle ja alkaa suhtautua vakavasti ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa koskeviin strategioihinne. Jos näin toimii yhtiö, jonka standardeja on pidetty alan korkeimpina, kuinka todennäköistä on, että vastaavaa tapahtuu muualla, jos koko ala ei uudistu, NNTC:n johtaja Jamie Lowe sanoi lausunnossa.