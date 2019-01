Brasilian Greenpeace syyttää kaivosyhtiötä ja hallitusta: "Tämä ei ole onnettomuus vaan ympäristörikos"

Turma-alueen surkeutta lisäsi sunnuntaina varoitus, jonka mukaan toinenkin kaivospato on vaarassa murtua. Nyt murtumisvaarassa oleva pato on osa Corrego do Feijao -nimistä kaivoskompleksia, jonka senkin omistaa Vale. Padon turvallisuutta valvovan järjestelmän mukaan vesi patoaltaassa oli vaarallisen korkealla.