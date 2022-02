Rauhoittuuko rajalla? Puolustusministeri Shoigu Putinille: Osa sotaharjoituksista päättymässä

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on ilmoittanut presidentti Vladimir Putinille tänään, että osa massiivisista sotaharjoituksista Venäjällä ja Valko-Venäjällä on "päättymässä". Tämän on toivottu olevan merkki Ukrainan-vastaisen rajan jännittyneen tilanteen rauhoittumisesta.