Rattijuopolle tuomio: Auto halkesi törmäyksessä kahtia ja matkustajat kuolivat

Auto lähti hallinnasta mutkassa

Tuomittu mies on vuonna 1978 syntynyt Latvian kansalainen. Toinen kuolleista oli vuonna 1974 syntynyt Ukrainan kansalainen, ja kolmas tiettävästi puolalainen.

"Kokonaisuutena arvioiden hyvin vakava teko"

– Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava Bogansin hyvin vahva humalatila, tekoajankohtana vallinneet lumiset ja liukkaat liikenneolosuhteet, Bogansin kaartuvassa tienkohdassa kaupunkialueella ajama huomattava ylinopeus ja etenkin se seikka, että Bogansin menettely on johtanut ulosajoon ja kahden ihmisen kuolemaan. Kyseessä on ollut kokonaisuutena arvioiden hyvin vakava teko.