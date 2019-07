Raportti nuorista aikuisista: Ruotsalaisilla paljon suurempi riski masentua kuin suomalaisilla – haluavat jopa juopotella useammin!

Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski masentua on huomattavasti korkeampi kuin heidän suomalaisilla ikätovereillaan, kertoo Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound .

Säätiön raportin mukaan EU:n jäsenvaltioista kaikkein suurin riski masentua on naapurivaltioissamme Ruotsissa ja Virossa. Ruotsissa 18–24-vuotiaiden riski sairastua masennukseen on 41 prosenttia ja Virossakin 27 prosenttia. Suomessa riski on noin kuuden prosentin luokkaa.