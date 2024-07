Rap-ikoni Eminem julkaisee uuden albumin

Hiphopin supertähti Eminem, 51, oikealta nimeltään Marshall Mathers III, julkaisee pitkästä aikaa uuden albumin nimeltään The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) 12. heinäkuuta. Edellisen kerran räppäri on julkaissut Music To Be Murdered By -albumin vuonna 2020.

Albumilta on julkaistu jo Houdini-single, joka ylitti lyhyessä ajassa kultarajan Suomessa. Kappale on viihtynyt Suomen Spotify-listan 20 parhaan joukossa julkaisustaan asti ja noussut parhaimmillaan maailman toiseksi kuunnelluimmaksi kappaleeksi Spotifyssa. Houdini on tällä hetkellä myös Suomen radiolistan kärkikymmenikössä, mikä on artistin uran kolmanneksi korkein radiosijoitus Suomessa.

Albumin toinen single Tobey julkaistaan 5. heinäkuuta.

Eminem on tällä hetkellä kuukausitasolla Spotifyn kuunnelluin rap-artisti, ja oli viime vuosikymmenen kuunnelluin ulkomainen artisti Suomen Spotifyssa.

Räppäri julkaisi Kamikaze-albumin vuonna 2018 ja Revival-albumin vuonna 2017.

Hän nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen vuonna 1999 julkaistulla kakkosalbumillaan The Slim Shady LP. Yksitoista soololevyä julkaisseelle artistille on myönnetty kaikkiaan 15 Grammy-palkintoa ja yksi Oscar-palkinto. Eminem on maailman eniten albumeja myynyt rap-artisti ja hänellä on jopa yksitoista kappaletta, joita on striimattu Spotifyssa yli miljardi kertaa.