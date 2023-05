Ranskassa vappumarssit äityneet mellakoiksi – poliisi käyttänyt kyynelkaasua

Ranskalaisen Le Monde-lehden mukaan poliisi on ottanut yhteen mielenosoittajien kanssa. Liikkeiden ikkunoita on rikottu ja poliisi on käyttänyt kyynelkaasua. Nantesissa mielenosoittajat ampuivat ilotulitteita poliisia kohti, ja poliisi vastasi kyynelkaasulla.