Kansa lähti vapunpäivänä kaduille ympäri maailman – Pariisissa potkittiin palomiestä, Berliinissä pormestaria heitettiin kananmunilla

Berliinissä poliisi otti kiinni ainakin 37

Kreikassa pääministeri lupaili korotusta minimipalkkaan

Venezuelan hoitohenkilöstö vaati korkeampaa palkkaa

Elokuussa minimipalkan on määrä nousta 400 000 pesoon eli noin 445 euroon kuukaudessa. Chilen presidentti Gabriel Boric on kertonut, että hänen tavoitteensa on nostaa summa 500 000 pesoon eli noin 556 euroon vuoteen 2026 mennessä.