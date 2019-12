Ranskassa laajat lakot ovat lähes rampauttaneet julkisen liikenteen – hallitus ajatunut sanasotaan ammattiliiton kanssa

Ministerin mukaan ammattiliitto pelottelee rikkureita

Neuvottelupöytään on tarkoitus palata vasta loppiaisen jälkeen.

Journal de Dimanche -lehden haastattelussa Djebbari sanoi, että CGT:llä on lakkoilun väliin jättäneitä rautatieliikenteen työntekijöitä kohtaan "pelottelun, häirinnän ja jopa aggression asenteita".

"Hallitus haluaa konfliktin pahentuvan"

– On todellista vihaa. Totta kai se, ettei saa palkkaa 24 päivään on rankkaa. Mutta konflikti on kahden ja puolen vuoden kärsimyksen seurausta, Martinez lisäsi.